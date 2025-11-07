Informasi Harga Moonsama (SAMA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00201569 $ 0.00201569 $ 0.00201569 Low 24 Jam $ 0.00245856 $ 0.00245856 $ 0.00245856 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00201569$ 0.00201569 $ 0.00201569 High 24 Jam $ 0.00245856$ 0.00245856 $ 0.00245856 All Time High $ 0.072871$ 0.072871 $ 0.072871 Harga Terendah $ 0.00180914$ 0.00180914 $ 0.00180914 Perubahan Harga (1 Jam) +12.38% Perubahan Harga (1 Hari) +14.08% Perubahan Harga (7H) -9.25% Perubahan Harga (7H) -9.25%

Harga aktual Moonsama (SAMA) adalah $0.00239942. Selama 24 jam terakhir, SAMA diperdagangkan antara low $ 0.00201569 dan high $ 0.00245856, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAMA adalah $ 0.072871, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00180914.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAMA telah berubah sebesar +12.38% selama 1 jam terakhir, +14.08% selama 24 jam, dan -9.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Moonsama (SAMA)

Kapitalisasi Pasar $ 1.79M$ 1.79M $ 1.79M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Suplai Peredaran 745.50M 745.50M 745.50M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Moonsama saat ini adalah $ 1.79M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAMA adalah 745.50M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.41M.