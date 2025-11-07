Harga Moontax Hari Ini

Harga live Moontax (CPAI) hari ini adalah $ 0.00140899, dengan perubahan 1.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CPAI ke USD saat ini adalah $ 0.00140899 per CPAI.

Moontax saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 140,899, dengan suplai yang beredar 100.00M CPAI. Selama 24 jam terakhir, CPAI diperdagangkan antara $ 0.0013808 (low) dan $ 0.00141697 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.234991, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0013808.

Dalam kinerja jangka pendek, CPAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moontax (CPAI)

Kapitalisasi Pasar $ 140.90K$ 140.90K $ 140.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 140.90K$ 140.90K $ 140.90K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Moontax saat ini adalah $ 140.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CPAI adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 140.90K.