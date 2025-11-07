Harga Moonvember Hari Ini

Harga live Moonvember ($MVB) hari ini adalah $ 0.00215782, dengan perubahan 19.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $MVB ke USD saat ini adalah $ 0.00215782 per $MVB.

Moonvember saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 81,549, dengan suplai yang beredar 37.83M $MVB. Selama 24 jam terakhir, $MVB diperdagangkan antara $ 0.00205521 (low) dan $ 0.00271195 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00679735, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00205521.

Dalam kinerja jangka pendek, $MVB bergerak +4.07% dalam satu jam terakhir dan -35.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moonvember ($MVB)

Kapitalisasi Pasar $ 81.55K$ 81.55K $ 81.55K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.55K$ 81.55K $ 81.55K Suplai Peredaran 37.83M 37.83M 37.83M Total Suplai 37,834,733.79995848 37,834,733.79995848 37,834,733.79995848

Kapitalisasi Pasar Moonvember saat ini adalah $ 81.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $MVB adalah 37.83M, dan total suplainya sebesar 37834733.79995848. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.55K.