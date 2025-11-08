Harga More Passion Hari Ini

Harga live More Passion (ENERGY) hari ini adalah $ 0.00001059, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENERGY ke USD saat ini adalah $ 0.00001059 per ENERGY.

More Passion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,592.48, dengan suplai yang beredar 1.00B ENERGY. Selama 24 jam terakhir, ENERGY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00043723, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001058.

Dalam kinerja jangka pendek, ENERGY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar More Passion (ENERGY)

Kapitalisasi Pasar $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar More Passion saat ini adalah $ 10.59K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ENERGY adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.59K.