Harga Morning Routine Hari Ini

Harga live Morning Routine (ROUTINE) hari ini adalah $ 0.00005705, dengan perubahan 1.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROUTINE ke USD saat ini adalah $ 0.00005705 per ROUTINE.

Morning Routine saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 56,841, dengan suplai yang beredar 999.85M ROUTINE. Selama 24 jam terakhir, ROUTINE diperdagangkan antara $ 0.00005538 (low) dan $ 0.00005698 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01776415, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005538.

Dalam kinerja jangka pendek, ROUTINE bergerak +1.73% dalam satu jam terakhir dan -22.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Morning Routine (ROUTINE)

Kapitalisasi Pasar $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 56.84K$ 56.84K $ 56.84K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,851,668.0 999,851,668.0 999,851,668.0

Kapitalisasi Pasar Morning Routine saat ini adalah $ 56.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROUTINE adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999851668.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 56.84K.