Harga MORRIS Hari Ini

Harga live MORRIS (MORRIS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MORRIS ke USD saat ini adalah -- per MORRIS.

MORRIS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,073.7, dengan suplai yang beredar 999.53M MORRIS. Selama 24 jam terakhir, MORRIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00850941, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MORRIS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MORRIS (MORRIS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K Suplai Peredaran 999.53M 999.53M 999.53M Total Suplai 999,531,481.602702 999,531,481.602702 999,531,481.602702

