Harga Mortgage Coin Hari Ini

Harga live Mortgage Coin (MORTGAGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.93% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MORTGAGE ke USD saat ini adalah -- per MORTGAGE.

Mortgage Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,542.96, dengan suplai yang beredar 999.34M MORTGAGE. Selama 24 jam terakhir, MORTGAGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MORTGAGE bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan -22.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mortgage Coin (MORTGAGE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.54K$ 14.54K $ 14.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.54K$ 14.54K $ 14.54K Suplai Peredaran 999.34M 999.34M 999.34M Total Suplai 999,338,197.521453 999,338,197.521453 999,338,197.521453

