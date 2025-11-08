Harga Morti Hari Ini

Harga live Morti (MORTI) hari ini adalah $ 0.00001111, dengan perubahan 2.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MORTI ke USD saat ini adalah $ 0.00001111 per MORTI.

Morti saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,666.41, dengan suplai yang beredar 690.00M MORTI. Selama 24 jam terakhir, MORTI diperdagangkan antara $ 0.00001053 (low) dan $ 0.00001111 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01800347, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000030.

Dalam kinerja jangka pendek, MORTI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Morti (MORTI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.67K$ 7.67K $ 7.67K Suplai Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Total Suplai 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.67K.