Harga Mox Studio Hari Ini

Harga live Mox Studio (MOX) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOX ke USD saat ini adalah -- per MOX.

Mox Studio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,113.01, dengan suplai yang beredar 39.09M MOX. Selama 24 jam terakhir, MOX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04289297, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOX bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -6.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mox Studio (MOX)

Kapitalisasi Pasar $ 12.11K$ 12.11K $ 12.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Suplai Peredaran 39.09M 39.09M 39.09M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mox Studio saat ini adalah $ 12.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOX adalah 39.09M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 30.99K.