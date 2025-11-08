Harga Moxie Hari Ini

Harga live Moxie (MOXIE) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOXIE ke USD saat ini adalah -- per MOXIE.

Moxie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 55,094, dengan suplai yang beredar 5.57B MOXIE. Selama 24 jam terakhir, MOXIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01944119, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOXIE bergerak +0.74% dalam satu jam terakhir dan -21.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moxie (MOXIE)

Kapitalisasi Pasar $ 55.09K$ 55.09K $ 55.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.55K$ 97.55K $ 97.55K Suplai Peredaran 5.57B 5.57B 5.57B Total Suplai 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622 9,866,944,313.1622

