Harga live MSTR2100 hari ini adalah 0.04669255 USD. Lacak informasi harga aktual MSTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MSTR

Info Harga MSTR

Penjelasan MSTR

Situs Web Resmi MSTR

Tokenomi MSTR

Prakiraan Harga MSTR

Logo MSTR2100

Harga MSTR2100 (MSTR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MSTR ke USD:

$0.04669255
-3.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live MSTR2100 (MSTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:49:53 (UTC+8)

Informasi Harga MSTR2100 (MSTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.04657422
Low 24 Jam
$ 0.04879621
High 24 Jam

$ 0.04657422
$ 0.04879621
$ 3.51
$ 0.04657422
-0.25%

-3.93%

-49.85%

-49.85%

Harga aktual MSTR2100 (MSTR) adalah $0.04669255. Selama 24 jam terakhir, MSTR diperdagangkan antara low $ 0.04657422 dan high $ 0.04879621, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSTR adalah $ 3.51, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04657422.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSTR telah berubah sebesar -0.25% selama 1 jam terakhir, -3.93% selama 24 jam, dan -49.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MSTR2100 (MSTR)

$ 964.00K
--
$ 964.00K
20.65M
20,645,815.354111586
Kapitalisasi Pasar MSTR2100 saat ini adalah $ 964.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MSTR adalah 20.65M, dan total suplainya sebesar 20645815.354111586. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 964.00K.

Riwayat Harga MSTR2100 (MSTR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MSTR2100 ke USD adalah $ -0.00191337985515663.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MSTR2100 ke USD adalah $ -0.0246913052.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MSTR2100 ke USD adalah $ -0.0302821451.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MSTR2100 ke USD adalah $ -0.17107646656093384.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00191337985515663-3.93%
30 Days$ -0.0246913052-52.88%
60 Hari$ -0.0302821451-64.85%
90 Hari$ -0.17107646656093384-78.55%

Apa yang dimaksud dengan MSTR2100 (MSTR)

$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks.

What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts.

$MSTR = Most crypto enthusiast stock

MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MSTR2100 (MSTR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MSTR2100 (USD)

Berapa nilai MSTR2100 (MSTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MSTR2100 (MSTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MSTR2100.

Cek prediksi harga MSTR2100 sekarang!

MSTR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MSTR2100 (MSTR)

Memahami tokenomi MSTR2100 (MSTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSTR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MSTR2100 (MSTR)

Berapa nilai MSTR2100 (MSTR) hari ini?
Harga live MSTR dalam USD adalah 0.04669255 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSTR ke USD saat ini?
Harga MSTR ke USD saat ini adalah $ 0.04669255. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MSTR2100?
Kapitalisasi pasar MSTR adalah $ 964.00K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSTR?
Suplai beredar MSTR adalah 20.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSTR?
MSTR mencapai harga ATH sebesar 3.51 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSTR?
MSTR mencapai harga ATL 0.04657422 USD.
Berapa volume perdagangan MSTR?
Volume perdagangan 24 jam live MSTR adalah -- USD.
Akankah harga MSTR naik lebih tinggi tahun ini?
MSTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MSTR2100 (MSTR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

