Harga MUTATIO Hari Ini

Harga live MUTATIO (FLIES) hari ini adalah $ 0.32403, dengan perubahan 12.87% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLIES ke USD saat ini adalah $ 0.32403 per FLIES.

MUTATIO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 169,476, dengan suplai yang beredar 524.04K FLIES. Selama 24 jam terakhir, FLIES diperdagangkan antara $ 0.242809 (low) dan $ 0.370334 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 14.17, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.133692.

Dalam kinerja jangka pendek, FLIES bergerak +1.46% dalam satu jam terakhir dan -13.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MUTATIO (FLIES)

Kapitalisasi Pasar $ 169.48K$ 169.48K $ 169.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 169.48K$ 169.48K $ 169.48K Suplai Peredaran 524.04K 524.04K 524.04K Total Suplai 524,040.0 524,040.0 524,040.0

Kapitalisasi Pasar MUTATIO saat ini adalah $ 169.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLIES adalah 524.04K, dan total suplainya sebesar 524040.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 169.48K.