Harga MUX Protocol Hari Ini

Harga live MUX Protocol (MCB) hari ini adalah $ 2.45, dengan perubahan 0.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MCB ke USD saat ini adalah $ 2.45 per MCB.

MUX Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,324,331, dengan suplai yang beredar 3.80M MCB. Selama 24 jam terakhir, MCB diperdagangkan antara $ 2.44 (low) dan $ 2.47 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 68.36, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.911402.

Dalam kinerja jangka pendek, MCB bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +5.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MUX Protocol (MCB)

Kapitalisasi Pasar $ 9.32M Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.78M Suplai Peredaran 3.80M Total Suplai 4,803,143.548671886

