Harga myEva Hari Ini

Harga live myEva (MYEVA) hari ini adalah $ 0.00230423, dengan perubahan 0.72% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MYEVA ke USD saat ini adalah $ 0.00230423 per MYEVA.

myEva saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,835, dengan suplai yang beredar 9.04M MYEVA. Selama 24 jam terakhir, MYEVA diperdagangkan antara $ 0.00214543 (low) dan $ 0.00230775 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01295522, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00211858.

Dalam kinerja jangka pendek, MYEVA bergerak +1.62% dalam satu jam terakhir dan -12.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar myEva (MYEVA)

Kapitalisasi Pasar $ 20.84K$ 20.84K $ 20.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.39K$ 48.39K $ 48.39K Suplai Peredaran 9.04M 9.04M 9.04M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Kapitalisasi Pasar myEva saat ini adalah $ 20.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MYEVA adalah 9.04M, dan total suplainya sebesar 21000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 48.39K.