Harga Naked Crab Man Hari Ini

Harga live Naked Crab Man (CRABFURIE) hari ini adalah $ 0.00001065, dengan perubahan 4.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRABFURIE ke USD saat ini adalah $ 0.00001065 per CRABFURIE.

Naked Crab Man saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,643.94, dengan suplai yang beredar 999.45M CRABFURIE. Selama 24 jam terakhir, CRABFURIE diperdagangkan antara $ 0.00001002 (low) dan $ 0.00001069 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00035536, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000966.

Dalam kinerja jangka pendek, CRABFURIE bergerak +0.09% dalam satu jam terakhir dan -15.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Naked Crab Man (CRABFURIE)

Kapitalisasi Pasar $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,448,518.907482 999,448,518.907482 999,448,518.907482

