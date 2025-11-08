Harga NALA Hari Ini

Harga live NALA (NALA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NALA ke USD saat ini adalah -- per NALA.

NALA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,635, dengan suplai yang beredar 1,000.00T NALA. Selama 24 jam terakhir, NALA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NALA bergerak +2.13% dalam satu jam terakhir dan -15.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NALA (NALA)

Kapitalisasi Pasar $ 36.64K$ 36.64K $ 36.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.64K$ 36.64K $ 36.64K Suplai Peredaran 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total Suplai 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

