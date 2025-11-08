Harga Nasdao Ai Hari Ini

Harga live Nasdao Ai (NDAO) hari ini adalah $ 0.00004956, dengan perubahan 7.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NDAO ke USD saat ini adalah $ 0.00004956 per NDAO.

Nasdao Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,502, dengan suplai yang beredar 1.10B NDAO. Selama 24 jam terakhir, NDAO diperdagangkan antara $ 0.00004767 (low) dan $ 0.00005381 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0003887, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002188.

Dalam kinerja jangka pendek, NDAO bergerak +1.86% dalam satu jam terakhir dan -17.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nasdao Ai (NDAO)

Kapitalisasi Pasar $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Suplai Peredaran 1.10B 1.10B 1.10B Total Suplai 1,099,676,577.67453 1,099,676,577.67453 1,099,676,577.67453

