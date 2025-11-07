Harga NASDEX Hari Ini

Harga live NASDEX (NSDX) hari ini adalah $ 0.00559133, dengan perubahan 0.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NSDX ke USD saat ini adalah $ 0.00559133 per NSDX.

NASDEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106,152, dengan suplai yang beredar 18.99M NSDX. Selama 24 jam terakhir, NSDX diperdagangkan antara $ 0.00558989 (low) dan $ 0.0056254 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.908581, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00550403.

Dalam kinerja jangka pendek, NSDX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NASDEX (NSDX)

Kapitalisasi Pasar $ 106.15K$ 106.15K $ 106.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 434.17K$ 434.17K $ 434.17K Suplai Peredaran 18.99M 18.99M 18.99M Total Suplai 77,649,664.24039142 77,649,664.24039142 77,649,664.24039142

