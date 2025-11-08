Harga Nativ Hari Ini

Harga live Nativ (NTV) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NTV ke USD saat ini adalah -- per NTV.

Nativ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,645.88, dengan suplai yang beredar 29.53B NTV. Selama 24 jam terakhir, NTV diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NTV bergerak -0.25% dalam satu jam terakhir dan -4.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nativ (NTV)

Kapitalisasi Pasar $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.48K$ 98.48K $ 98.48K Suplai Peredaran 29.53B 29.53B 29.53B Total Suplai 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nativ saat ini adalah $ 19.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NTV adalah 29.53B, dan total suplainya sebesar 148000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 98.48K.