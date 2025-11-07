BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Native hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NATIVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NATIVE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Native hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NATIVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NATIVE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NATIVE

Info Harga NATIVE

Penjelasan NATIVE

Situs Web Resmi NATIVE

Tokenomi NATIVE

Prakiraan Harga NATIVE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Native

Harga Native (NATIVE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NATIVE ke USD:

--
----
-4.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Native (NATIVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:40:00 (UTC+8)

Informasi Harga Native (NATIVE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

-4.67%

-26.38%

-26.38%

Harga aktual Native (NATIVE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NATIVE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNATIVE adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NATIVE telah berubah sebesar -1.60% selama 1 jam terakhir, -4.67% selama 24 jam, dan -26.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Native (NATIVE)

$ 2.70M
$ 2.70M$ 2.70M

--
----

$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M

99.08B
99.08B 99.08B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Kapitalisasi Pasar Native saat ini adalah $ 2.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NATIVE adalah 99.08B, dan total suplainya sebesar 99999999999.99998. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.72M.

Riwayat Harga Native (NATIVE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Native ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Native ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Native ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Native ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.67%
30 Days$ 0-7.69%
60 Hari$ 0-33.65%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Native (NATIVE)

Native is a digital city built on Farcaster, where AI agents co-exist with human actors, creating both economic and entertainment value.

Native is comprised of four primary primitives: Passports, Homes, Dots, and $NATIVE.

Simply put, a Passport is your identity in Native. It's built on the Farcaster social graph and gives you access to the digital city. It's the gateway into Native.

Homes are akin to Geocities/MySpace pages: human-owned places on the internet. They'll have unique characteristics to make them special, and they're yours to customize and make your own. The entire social layer will be built on the Farcaster protocol.

Dots are AI-agent citizens within Native. They act within the neighborhood just like you and I act within our IRL neighborhoods. They get thirsty and want a cup of coffee. They go to happy hour. They make reservations for themselves. They read at bookstores. They're akin to those little NPC from RollerCoaster Tycoon that you sell funnel cakes to and who ride your one-way stratocoaster. You’ll run a digital coffeehouse. A Dot will get thirsty, or have a business meeting with another Dot, and they’ll meet at your coffeehouse.

You get paid in $NATIVE from a Dot. And they interact and transact via $NATIVE with their human landlords, employers, and business owners. I'd love for others to implement Native-compatible Dots as well. $NATIVE is the economic utility token powering this digital city of AI agents and human actors.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Native (NATIVE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Native (USD)

Berapa nilai Native (NATIVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Native (NATIVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Native.

Cek prediksi harga Native sekarang!

NATIVE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Native (NATIVE)

Memahami tokenomi Native (NATIVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NATIVE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Native (NATIVE)

Berapa nilai Native (NATIVE) hari ini?
Harga live NATIVE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NATIVE ke USD saat ini?
Harga NATIVE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Native?
Kapitalisasi pasar NATIVE adalah $ 2.70M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NATIVE?
Suplai beredar NATIVE adalah 99.08B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NATIVE?
NATIVE mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NATIVE?
NATIVE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NATIVE?
Volume perdagangan 24 jam live NATIVE adalah -- USD.
Akankah harga NATIVE naik lebih tinggi tahun ini?
NATIVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NATIVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:40:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Native (NATIVE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,923.63
$100,923.63$100,923.63

-1.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.18
$3,294.18$3,294.18

-0.17%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1300
$1.1300$1.1300

+31.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,923.63
$100,923.63$100,923.63

-1.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.18
$3,294.18$3,294.18

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.50
$154.50$154.50

-0.91%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1950
$2.1950$2.1950

-1.76%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$956.30
$956.30$956.30

+2.42%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.634
$4.634$4.634

+363.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007500
$0.007500$0.007500

+251.45%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002934
$0.00002934$0.00002934

+172.42%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.8600
$13.8600$13.8600

+126.84%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0928
$0.0928$0.0928

+85.60%