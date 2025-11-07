BursaDEX+
Harga live Navigate hari ini adalah 0.00263244 USD. Lacak informasi harga aktual NVG8 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NVG8 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NVG8

Info Harga NVG8

Penjelasan NVG8

Whitepaper NVG8

Situs Web Resmi NVG8

Tokenomi NVG8

Prakiraan Harga NVG8

Harga Navigate (NVG8)

$0.00263244
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Navigate (NVG8)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:00:35 (UTC+8)

Informasi Harga Navigate (NVG8) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00254751
Low 24 Jam
$ 0.0027016
High 24 Jam

$ 0.00254751
$ 0.0027016
$ 0.055605
$ 0.0023052
-0.15%

+3.08%

-12.19%

-12.19%

Harga aktual Navigate (NVG8) adalah $0.00263244. Selama 24 jam terakhir, NVG8 diperdagangkan antara low $ 0.00254751 dan high $ 0.0027016, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNVG8 adalah $ 0.055605, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0023052.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NVG8 telah berubah sebesar -0.15% selama 1 jam terakhir, +3.08% selama 24 jam, dan -12.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Navigate (NVG8)

$ 374.51K
--
$ 2.63M
142.25M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Navigate saat ini adalah $ 374.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NVG8 adalah 142.25M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.63M.

Riwayat Harga Navigate (NVG8) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Navigate ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Navigate ke USD adalah $ -0.0008846251.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Navigate ke USD adalah $ -0.0010634091.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Navigate ke USD adalah $ -0.003286940022295983.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.08%
30 Days$ -0.0008846251-33.60%
60 Hari$ -0.0010634091-40.39%
90 Hari$ -0.003286940022295983-55.52%

Apa yang dimaksud dengan Navigate (NVG8)

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Navigate (NVG8)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Navigate (USD)

Berapa nilai Navigate (NVG8) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Navigate (NVG8) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Navigate.

Cek prediksi harga Navigate sekarang!

NVG8 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Navigate (NVG8)

Memahami tokenomi Navigate (NVG8) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NVG8 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Navigate (NVG8)

Berapa nilai Navigate (NVG8) hari ini?
Harga live NVG8 dalam USD adalah 0.00263244 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NVG8 ke USD saat ini?
Harga NVG8 ke USD saat ini adalah $ 0.00263244. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Navigate?
Kapitalisasi pasar NVG8 adalah $ 374.51K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NVG8?
Suplai beredar NVG8 adalah 142.25M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NVG8?
NVG8 mencapai harga ATH sebesar 0.055605 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NVG8?
NVG8 mencapai harga ATL 0.0023052 USD.
Berapa volume perdagangan NVG8?
Volume perdagangan 24 jam live NVG8 adalah -- USD.
Akankah harga NVG8 naik lebih tinggi tahun ini?
NVG8 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NVG8 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Navigate (NVG8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

