Harga Naym Hari Ini

Harga live Naym (NAYM) hari ini adalah $ 0.00121532, dengan perubahan 25.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAYM ke USD saat ini adalah $ 0.00121532 per NAYM.

Naym saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 132,422, dengan suplai yang beredar 108.97M NAYM. Selama 24 jam terakhir, NAYM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00177892 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04567796, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NAYM bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Naym (NAYM)

Kapitalisasi Pasar $ 132.42K$ 132.42K $ 132.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Suplai Peredaran 108.97M 108.97M 108.97M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

