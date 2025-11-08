Harga Nebula Ai Hari Ini

Harga live Nebula Ai (NAIX) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NAIX ke USD saat ini adalah -- per NAIX.

Nebula Ai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,116.11, dengan suplai yang beredar 100.00M NAIX. Selama 24 jam terakhir, NAIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00298629, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NAIX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nebula Ai (NAIX)

Kapitalisasi Pasar $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

