Harga NEEDL Hari Ini

Harga live NEEDL (NEEDL) hari ini adalah $ 0.00001541, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEEDL ke USD saat ini adalah $ 0.00001541 per NEEDL.

NEEDL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,413.47, dengan suplai yang beredar 1000.00M NEEDL. Selama 24 jam terakhir, NEEDL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0001015, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001527.

Dalam kinerja jangka pendek, NEEDL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NEEDL (NEEDL)

Kapitalisasi Pasar $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,999.979412 999,999,999.979412 999,999,999.979412

Kapitalisasi Pasar NEEDL saat ini adalah $ 15.41K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEEDL adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.979412. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.41K.