Harga live Neos Credits hari ini adalah 0.03222456 USD. Lacak informasi harga aktual NCR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NCR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NCR

Info Harga NCR

Penjelasan NCR

Situs Web Resmi NCR

Tokenomi NCR

Prakiraan Harga NCR

Harga Neos Credits (NCR)

Harga Live 1 NCR ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Neos Credits (NCR)
Informasi Harga Neos Credits (NCR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Harga aktual Neos Credits (NCR) adalah $0.03222456. Selama 24 jam terakhir, NCR diperdagangkan antara low $ 0.03177707 dan high $ 0.03248783, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNCR adalah $ 9.42, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02018704.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NCR telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, -0.31% selama 24 jam, dan +0.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Neos Credits (NCR)

Kapitalisasi Pasar Neos Credits saat ini adalah $ 1.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NCR adalah 40.65M, dan total suplainya sebesar 50000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.61M.

Riwayat Harga Neos Credits (NCR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Neos Credits ke USD adalah $ -0.00010340093826866.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Neos Credits ke USD adalah $ -0.0018219669.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Neos Credits ke USD adalah $ -0.0022158413.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Neos Credits ke USD adalah $ -0.0028183232728487.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010340093826866-0.31%
30 Days$ -0.0018219669-5.65%
60 Hari$ -0.0022158413-6.87%
90 Hari$ -0.0028183232728487-8.04%

Apa yang dimaksud dengan Neos Credits (NCR)

Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It’s one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting.

It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more.

We believe that social VR should be part of everyone’s life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Neos Credits (NCR)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Neos Credits (USD)

Berapa nilai Neos Credits (NCR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Neos Credits (NCR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neos Credits.

Cek prediksi harga Neos Credits sekarang!

NCR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Neos Credits (NCR)

Memahami tokenomi Neos Credits (NCR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NCR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Neos Credits (NCR)

Berapa nilai Neos Credits (NCR) hari ini?
Harga live NCR dalam USD adalah 0.03222456 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NCR ke USD saat ini?
Harga NCR ke USD saat ini adalah $ 0.03222456. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Neos Credits?
Kapitalisasi pasar NCR adalah $ 1.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NCR?
Suplai beredar NCR adalah 40.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NCR?
NCR mencapai harga ATH sebesar 9.42 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NCR?
NCR mencapai harga ATL 0.02018704 USD.
Berapa volume perdagangan NCR?
Volume perdagangan 24 jam live NCR adalah -- USD.
Akankah harga NCR naik lebih tinggi tahun ini?
NCR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NCR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Neos Credits (NCR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

