Harga NerdyDude Hari Ini

Harga live NerdyDude (NERDY) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NERDY ke USD saat ini adalah -- per NERDY.

NerdyDude saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,974.76, dengan suplai yang beredar 1.00B NERDY. Selama 24 jam terakhir, NERDY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00137807, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NERDY bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan +3.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NerdyDude (NERDY)

Kapitalisasi Pasar $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.97K$ 13.97K $ 13.97K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

