Berapa harga saat ini dari Nest BlackOpal LiquidStone II Vault?

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault (NOPAL) diperdagangkan pada Rp17222.517378050000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.00% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Nest BlackOpal LiquidStone II Vault dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Real World Assets (RWA),Yield-Bearing,Plume Network Ecosystem, NOPAL sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif NOPAL diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, NOPAL mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Nest BlackOpal LiquidStone II Vault?

Terdapat 102499.630713 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat NOPAL?

Nest BlackOpal LiquidStone II Vault saat ini menempati peringkat pasar #7042 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1765874227.846950000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Nest BlackOpal LiquidStone II Vault dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.00% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Nest BlackOpal LiquidStone II Vault dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Real World Assets (RWA),Yield-Bearing,Plume Network Ecosystem, NOPAL menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.