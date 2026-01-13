Harga Nest Mineral Vault Hari Ini

Harga live Nest Mineral Vault (NMNRL) hari ini adalah $ 1.019, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NMNRL ke USD saat ini adalah $ 1.019 per NMNRL.

Nest Mineral Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,662,277, dengan suplai yang beredar 1.63M NMNRL. Selama 24 jam terakhir, NMNRL diperdagangkan antara $ 1.019 (low) dan $ 1.019 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.019, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.013.

Dalam kinerja jangka pendek, NMNRL bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +0.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nest Mineral Vault (NMNRL)

Kapitalisasi Pasar Nest Mineral Vault saat ini adalah $ 1.66M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NMNRL adalah 1.63M, dan total suplainya sebesar 1630708.4. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.66M.