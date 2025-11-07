BursaDEX+
Harga live Nest Protocol hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual NEST ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEST dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEST

Info Harga NEST

Penjelasan NEST

Situs Web Resmi NEST

Tokenomi NEST

Prakiraan Harga NEST

Logo Nest Protocol

Harga Nest Protocol (NEST)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NEST ke USD:

$0.00032073
$0.00032073
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Nest Protocol (NEST)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:40:22 (UTC+8)

Informasi Harga Nest Protocol (NEST) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.237647
$ 0.237647

$ 0
$ 0

--

--

+152.54%

+152.54%

Harga aktual Nest Protocol (NEST) adalah --. Selama 24 jam terakhir, NEST diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEST adalah $ 0.237647, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEST telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan +152.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nest Protocol (NEST)

$ 1.90M
$ 1.90M

--
--

$ 3.21M
$ 3.21M

5.93B
5.93B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nest Protocol saat ini adalah $ 1.90M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEST adalah 5.93B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.21M.

Riwayat Harga Nest Protocol (NEST) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nest Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nest Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nest Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nest Protocol ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-2.82%
60 Hari$ 0-8.34%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Nest Protocol (NEST)

Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nest Protocol (NEST)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nest Protocol (USD)

Berapa nilai Nest Protocol (NEST) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nest Protocol (NEST) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nest Protocol.

Cek prediksi harga Nest Protocol sekarang!

NEST ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nest Protocol (NEST)

Memahami tokenomi Nest Protocol (NEST) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEST sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nest Protocol (NEST)

Berapa nilai Nest Protocol (NEST) hari ini?
Harga live NEST dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEST ke USD saat ini?
Harga NEST ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nest Protocol?
Kapitalisasi pasar NEST adalah $ 1.90M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEST?
Suplai beredar NEST adalah 5.93B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEST?
NEST mencapai harga ATH sebesar 0.237647 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEST?
NEST mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NEST?
Volume perdagangan 24 jam live NEST adalah -- USD.
Akankah harga NEST naik lebih tinggi tahun ini?
NEST mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEST untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:40:22 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nest Protocol (NEST)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,915.96

$3,293.62

$1.1366

$154.45

$1.0003

$100,915.96

$3,293.62

$154.45

$2.1947

$955.32

