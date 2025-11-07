BursaDEX+
Harga live Nest Treasury Vault hari ini adalah 1.019 USD. Lacak informasi harga aktual NTBILL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NTBILL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nest Treasury Vault hari ini adalah 1.019 USD. Lacak informasi harga aktual NTBILL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NTBILL dengan mudah di MEXC sekarang.

$1.019
0.00%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:33:41 (UTC+8)

Informasi Harga Nest Treasury Vault (NTBILL) (USD)

$ 1.019
Low 24 Jam
$ 1.019
High 24 Jam

$ 1.019
$ 1.019
$ 1.019
$ 1.0
0.00%

+0.04%

+0.07%

+0.07%

Harga aktual Nest Treasury Vault (NTBILL) adalah $1.019. Selama 24 jam terakhir, NTBILL diperdagangkan antara low $ 1.019 dan high $ 1.019, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNTBILL adalah $ 1.019, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NTBILL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.04% selama 24 jam, dan +0.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nest Treasury Vault (NTBILL)

$ 10.74M
--
$ 10.74M
10.54M
10,537,402.566614
Kapitalisasi Pasar Nest Treasury Vault saat ini adalah $ 10.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NTBILL adalah 10.54M, dan total suplainya sebesar 10537402.566614. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.74M.

Riwayat Harga Nest Treasury Vault (NTBILL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nest Treasury Vault ke USD adalah $ +0.000426.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nest Treasury Vault ke USD adalah $ +0.0032332870.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nest Treasury Vault ke USD adalah $ +0.0071905735.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nest Treasury Vault ke USD adalah $ +0.009932.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000426+0.04%
30 Days$ +0.0032332870+0.32%
60 Hari$ +0.0071905735+0.71%
90 Hari$ +0.009932+0.98%

Apa yang dimaksud dengan Nest Treasury Vault (NTBILL)

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.

The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nest Treasury Vault (USD)

Berapa nilai Nest Treasury Vault (NTBILL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nest Treasury Vault (NTBILL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nest Treasury Vault.

Cek prediksi harga Nest Treasury Vault sekarang!

Tokenomi Nest Treasury Vault (NTBILL)

Memahami tokenomi Nest Treasury Vault (NTBILL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NTBILL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nest Treasury Vault (NTBILL)

Berapa nilai Nest Treasury Vault (NTBILL) hari ini?
Harga live NTBILL dalam USD adalah 1.019 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NTBILL ke USD saat ini?
Harga NTBILL ke USD saat ini adalah $ 1.019. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nest Treasury Vault?
Kapitalisasi pasar NTBILL adalah $ 10.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NTBILL?
Suplai beredar NTBILL adalah 10.54M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NTBILL?
NTBILL mencapai harga ATH sebesar 1.019 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NTBILL?
NTBILL mencapai harga ATL 1.0 USD.
Berapa volume perdagangan NTBILL?
Volume perdagangan 24 jam live NTBILL adalah -- USD.
Akankah harga NTBILL naik lebih tinggi tahun ini?
NTBILL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NTBILL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

