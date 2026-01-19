Berapa harga live NEURALAI?

NEURALAI diperdagangkan pada Rp19267.58568300000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -6.93% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini NEURAL?

Volatilitas harga NEURAL dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk NEURALAI?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp18929.55786400000 (rendah) dan Rp21126.73868750000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan NEURAL?

Dalam 24 jam terakhir, NEURAL mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp292225.04952550000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2991.850423187100000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk NEURALAI?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan NEURAL dengan token Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bittensor Ecosystem lainnya?

Dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bittensor Ecosystem, NEURAL menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.