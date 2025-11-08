Harga New Doge Hari Ini

Harga live New Doge (GNOCCHI) hari ini adalah $ 0.000026, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GNOCCHI ke USD saat ini adalah $ 0.000026 per GNOCCHI.

New Doge saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,988, dengan suplai yang beredar 999.67M GNOCCHI. Selama 24 jam terakhir, GNOCCHI diperdagangkan antara $ 0.00002397 (low) dan $ 0.0000259 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00157926, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002397.

Dalam kinerja jangka pendek, GNOCCHI bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan -19.49% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar New Doge (GNOCCHI)

Kapitalisasi Pasar $ 25.99K$ 25.99K $ 25.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.99K$ 25.99K $ 25.99K Suplai Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Total Suplai 999,673,986.900703 999,673,986.900703 999,673,986.900703

Kapitalisasi Pasar New Doge saat ini adalah $ 25.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GNOCCHI adalah 999.67M, dan total suplainya sebesar 999673986.900703. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.99K.