Harga live New Order hari ini adalah 0.00142672 USD. Lacak informasi harga aktual NEWO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEWO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEWO

Info Harga NEWO

Penjelasan NEWO

Situs Web Resmi NEWO

Tokenomi NEWO

Prakiraan Harga NEWO

Logo New Order

Harga New Order (NEWO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NEWO ke USD:

$0.00142672
$0.00142672
-0.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live New Order (NEWO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:12:03 (UTC+8)

Informasi Harga New Order (NEWO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00142434
$ 0.00142434
Low 24 Jam
$ 0.00144827
$ 0.00144827
High 24 Jam

$ 0.00142434
$ 0.00142434

$ 0.00144827
$ 0.00144827

$ 1.17
$ 1.17

$ 0.00135265
$ 0.00135265

--

-0.71%

-2.25%

-2.25%

Harga aktual New Order (NEWO) adalah $0.00142672. Selama 24 jam terakhir, NEWO diperdagangkan antara low $ 0.00142434 dan high $ 0.00144827, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEWO adalah $ 1.17, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00135265.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEWO telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.71% selama 24 jam, dan -2.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar New Order (NEWO)

$ 242.11K
$ 242.11K

--
----

$ 1.14M
$ 1.14M

169.70M
169.70M

800,000,000.0
800,000,000.0

Kapitalisasi Pasar New Order saat ini adalah $ 242.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEWO adalah 169.70M, dan total suplainya sebesar 800000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.14M.

Riwayat Harga New Order (NEWO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga New Order ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga New Order ke USD adalah $ -0.0000921672.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga New Order ke USD adalah $ -0.0000946651.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga New Order ke USD adalah $ -0.000102048158876526.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.71%
30 Days$ -0.0000921672-6.46%
60 Hari$ -0.0000946651-6.63%
90 Hari$ -0.000102048158876526-6.67%

Apa yang dimaksud dengan New Order (NEWO)

New Order was created with a goal to build a self-governing incubator positioned to assist DeFi innovation, through promoting new asset classes, chain independence and machine learning. Our community includes some of the most accomplished and respected DeFi and Web3 professionals and projects. We believe that the immense opportunities of decentralized finance can only be rendered through embracing collaboration, non-segregation and multi-chain at its base. Web3, as compared to the legacy internet of the present, is best utilized through collaboration and communal contribution as opposed to the oligopolistic domination witnessed today. This vision has yet to be widely developed in the blockchain space, and thus is largely bottlenecked by the lack of interoperability, and this is exactly why we are introducing New Order. New Order is an Ecosystem DAO that is built to operate as a launchpad for the most innovative Web3 financial products, tools and applications that contribute to the vision of creating a fully composable financial ecosystem embracing multi-chain DeFi at its core. The DAO will support early stage projects aligned with its vision of being chain-agnostic, focused on a plethora of innovative new-age asset classes including data-driven tokens, NFT's and more. The primary goal is to create an ecosystem that is not bottlenecked by limiting interoperability and allow liquidity to freely enter markets and foster growth in the biggest financial ecosystem in DeFi.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya New Order (NEWO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga New Order (USD)

Berapa nilai New Order (NEWO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda New Order (NEWO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk New Order.

Cek prediksi harga New Order sekarang!

NEWO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi New Order (NEWO)

Memahami tokenomi New Order (NEWO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEWO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang New Order (NEWO)

Berapa nilai New Order (NEWO) hari ini?
Harga live NEWO dalam USD adalah 0.00142672 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEWO ke USD saat ini?
Harga NEWO ke USD saat ini adalah $ 0.00142672. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar New Order?
Kapitalisasi pasar NEWO adalah $ 242.11K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEWO?
Suplai beredar NEWO adalah 169.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEWO?
NEWO mencapai harga ATH sebesar 1.17 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEWO?
NEWO mencapai harga ATL 0.00135265 USD.
Berapa volume perdagangan NEWO?
Volume perdagangan 24 jam live NEWO adalah -- USD.
Akankah harga NEWO naik lebih tinggi tahun ini?
NEWO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEWO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:12:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting New Order (NEWO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,231.54

$3,239.13

$1.0741

$152.57

$1.0005

$100,231.54

$3,239.13

$152.57

$2.1770

$0.16209

