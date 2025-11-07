BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Nexora hari ini adalah 0.192115 USD. Lacak informasi harga aktual NEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Nexora hari ini adalah 0.192115 USD. Lacak informasi harga aktual NEX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEX

Info Harga NEX

Penjelasan NEX

Whitepaper NEX

Situs Web Resmi NEX

Tokenomi NEX

Prakiraan Harga NEX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nexora

Harga Nexora (NEX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NEX ke USD:

$0.192115
$0.192115$0.192115
-2.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Nexora (NEX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:33:48 (UTC+8)

Informasi Harga Nexora (NEX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.190005
$ 0.190005$ 0.190005
Low 24 Jam
$ 0.19821
$ 0.19821$ 0.19821
High 24 Jam

$ 0.190005
$ 0.190005$ 0.190005

$ 0.19821
$ 0.19821$ 0.19821

$ 0.405217
$ 0.405217$ 0.405217

$ 0.179094
$ 0.179094$ 0.179094

--

-2.57%

-18.68%

-18.68%

Harga aktual Nexora (NEX) adalah $0.192115. Selama 24 jam terakhir, NEX diperdagangkan antara low $ 0.190005 dan high $ 0.19821, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEX adalah $ 0.405217, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.179094.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEX telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -2.57% selama 24 jam, dan -18.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nexora (NEX)

$ 10.76M
$ 10.76M$ 10.76M

--
----

$ 19.21M
$ 19.21M$ 19.21M

56.00M
56.00M 56.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nexora saat ini adalah $ 10.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEX adalah 56.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.21M.

Riwayat Harga Nexora (NEX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nexora ke USD adalah $ -0.0050812916002017.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nexora ke USD adalah $ -0.0870905131.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nexora ke USD adalah $ -0.0861404468.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nexora ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0050812916002017-2.57%
30 Days$ -0.0870905131-45.33%
60 Hari$ -0.0861404468-44.83%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Nexora (NEX)

Nexora (NEX) is a decentralized ERC-20 token on the Ethereum blockchain, launched May 7, 2025 by Nexora Technologies LLC. Designed for long-term sustainability, Nexora focuses on secure, transparent, and utility-driven DeFi solutions. It launched with over $240,000 in Uniswap V4 liquidity, fully locked via Team Finance until July 2026. The tokenomics model ensures fairness, liquidity safety, and growth potential. The roadmap includes staking, governance, and multi-chain expansion to deliver lasting value to holders and the broader DeFi ecosystem.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nexora (NEX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Nexora (USD)

Berapa nilai Nexora (NEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nexora (NEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nexora.

Cek prediksi harga Nexora sekarang!

NEX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Nexora (NEX)

Memahami tokenomi Nexora (NEX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nexora (NEX)

Berapa nilai Nexora (NEX) hari ini?
Harga live NEX dalam USD adalah 0.192115 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEX ke USD saat ini?
Harga NEX ke USD saat ini adalah $ 0.192115. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nexora?
Kapitalisasi pasar NEX adalah $ 10.76M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEX?
Suplai beredar NEX adalah 56.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEX?
NEX mencapai harga ATH sebesar 0.405217 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEX?
NEX mencapai harga ATL 0.179094 USD.
Berapa volume perdagangan NEX?
Volume perdagangan 24 jam live NEX adalah -- USD.
Akankah harga NEX naik lebih tinggi tahun ini?
NEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:33:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nexora (NEX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,713.81
$101,713.81$101,713.81

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,345.39
$3,345.39$3,345.39

+1.37%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1240
$1.1240$1.1240

+31.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.63
$157.63$157.63

+1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,713.81
$101,713.81$101,713.81

-0.28%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,345.39
$3,345.39$3,345.39

+1.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.63
$157.63$157.63

+1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2251
$2.2251$2.2251

-0.42%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$967.51
$967.51$967.51

+3.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.567
$4.567$4.567

+356.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007874
$0.007874$0.007874

+268.97%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7500
$13.7500$13.7500

+125.04%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002336
$0.00002336$0.00002336

+116.89%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1027
$0.1027$0.1027

+105.40%