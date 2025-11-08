Harga Nexus Erebus Hari Ini

Harga live Nexus Erebus (NXR) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NXR ke USD saat ini adalah -- per NXR.

Nexus Erebus saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,450, dengan suplai yang beredar 974.71M NXR. Selama 24 jam terakhir, NXR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00354246, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NXR bergerak +2.58% dalam satu jam terakhir dan -16.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nexus Erebus (NXR)

Kapitalisasi Pasar $ 33.45K$ 33.45K $ 33.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.31K$ 34.31K $ 34.31K Suplai Peredaran 974.71M 974.71M 974.71M Total Suplai 999,698,625.478885 999,698,625.478885 999,698,625.478885

