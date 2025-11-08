Harga NEZHA Hari Ini

Harga live NEZHA (NEZHA) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.39% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NEZHA ke USD saat ini adalah -- per NEZHA.

NEZHA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,159, dengan suplai yang beredar 1.00B NEZHA. Selama 24 jam terakhir, NEZHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00244461, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NEZHA bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -8.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NEZHA (NEZHA)

Kapitalisasi Pasar $ 51.16K$ 51.16K $ 51.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.16K$ 51.16K $ 51.16K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NEZHA saat ini adalah $ 51.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEZHA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.16K.