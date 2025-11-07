Harga NFTFI Hari Ini

Harga live NFTFI (NFTFI) hari ini adalah $ 0.00049548, dengan perubahan 5.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NFTFI ke USD saat ini adalah $ 0.00049548 per NFTFI.

NFTFI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 94,357, dengan suplai yang beredar 190.44M NFTFI. Selama 24 jam terakhir, NFTFI diperdagangkan antara $ 0.00047339 (low) dan $ 0.00052842 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03298592, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00047339.

Dalam kinerja jangka pendek, NFTFI bergerak +4.67% dalam satu jam terakhir dan -37.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTFI (NFTFI)

Kapitalisasi Pasar $ 94.36K$ 94.36K $ 94.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 990.96K$ 990.96K $ 990.96K Suplai Peredaran 190.44M 190.44M 190.44M Total Suplai 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

