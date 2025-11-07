Harga NFTLaunch Hari Ini

Harga live NFTLaunch (NFTL) hari ini adalah $ 0.00105609, dengan perubahan 0.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NFTL ke USD saat ini adalah $ 0.00105609 per NFTL.

NFTLaunch saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 142,811, dengan suplai yang beredar 135.00M NFTL. Selama 24 jam terakhir, NFTL diperdagangkan antara $ 0.00103941 (low) dan $ 0.00105883 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.3916, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NFTL bergerak +0.90% dalam satu jam terakhir dan -14.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NFTLaunch (NFTL)

Kapitalisasi Pasar $ 142.81K$ 142.81K $ 142.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 142.81K$ 142.81K $ 142.81K Suplai Peredaran 135.00M 135.00M 135.00M Total Suplai 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

