BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NianNian hari ini adalah 0.00192704 USD. Lacak informasi harga aktual NIANNIAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NIANNIAN dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NianNian hari ini adalah 0.00192704 USD. Lacak informasi harga aktual NIANNIAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NIANNIAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NIANNIAN

Info Harga NIANNIAN

Penjelasan NIANNIAN

Situs Web Resmi NIANNIAN

Tokenomi NIANNIAN

Prakiraan Harga NIANNIAN

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NianNian

Harga NianNian (NIANNIAN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NIANNIAN ke USD:

$0.00194798
$0.00194798$0.00194798
-5.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live NianNian (NIANNIAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:40:58 (UTC+8)

Informasi Harga NianNian (NIANNIAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00173917
$ 0.00173917$ 0.00173917
Low 24 Jam
$ 0.00211112
$ 0.00211112$ 0.00211112
High 24 Jam

$ 0.00173917
$ 0.00173917$ 0.00173917

$ 0.00211112
$ 0.00211112$ 0.00211112

$ 0.00997572
$ 0.00997572$ 0.00997572

$ 0
$ 0$ 0

+0.56%

-6.99%

-4.83%

-4.83%

Harga aktual NianNian (NIANNIAN) adalah $0.00192704. Selama 24 jam terakhir, NIANNIAN diperdagangkan antara low $ 0.00173917 dan high $ 0.00211112, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNIANNIAN adalah $ 0.00997572, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NIANNIAN telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, -6.99% selama 24 jam, dan -4.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NianNian (NIANNIAN)

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

936.35M
936.35M 936.35M

936,350,885.646156
936,350,885.646156 936,350,885.646156

Kapitalisasi Pasar NianNian saat ini adalah $ 1.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NIANNIAN adalah 936.35M, dan total suplainya sebesar 936350885.646156. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.82M.

Riwayat Harga NianNian (NIANNIAN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga NianNian ke USD adalah $ -0.000144942895704407.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga NianNian ke USD adalah $ -0.0009932571.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga NianNian ke USD adalah $ -0.0003043435.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga NianNian ke USD adalah $ +0.0006976728030032618.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000144942895704407-6.99%
30 Days$ -0.0009932571-51.54%
60 Hari$ -0.0003043435-15.79%
90 Hari$ +0.0006976728030032618+56.75%

Apa yang dimaksud dengan NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya NianNian (NIANNIAN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga NianNian (USD)

Berapa nilai NianNian (NIANNIAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NianNian (NIANNIAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NianNian.

Cek prediksi harga NianNian sekarang!

NIANNIAN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi NianNian (NIANNIAN)

Memahami tokenomi NianNian (NIANNIAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NIANNIAN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang NianNian (NIANNIAN)

Berapa nilai NianNian (NIANNIAN) hari ini?
Harga live NIANNIAN dalam USD adalah 0.00192704 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NIANNIAN ke USD saat ini?
Harga NIANNIAN ke USD saat ini adalah $ 0.00192704. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NianNian?
Kapitalisasi pasar NIANNIAN adalah $ 1.82M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NIANNIAN?
Suplai beredar NIANNIAN adalah 936.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NIANNIAN?
NIANNIAN mencapai harga ATH sebesar 0.00997572 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NIANNIAN?
NIANNIAN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan NIANNIAN?
Volume perdagangan 24 jam live NIANNIAN adalah -- USD.
Akankah harga NIANNIAN naik lebih tinggi tahun ini?
NIANNIAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NIANNIAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:40:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NianNian (NIANNIAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,909.72
$100,909.72$100,909.72

-1.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.95
$3,294.95$3,294.95

-0.15%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1366
$1.1366$1.1366

+32.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.44
$154.44$154.44

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,909.72
$100,909.72$100,909.72

-1.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,294.95
$3,294.95$3,294.95

-0.15%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.44
$154.44$154.44

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1939
$2.1939$2.1939

-1.81%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$955.52
$955.52$955.52

+2.34%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.631
$4.631$4.631

+363.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007590
$0.007590$0.007590

+255.67%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002988
$0.00002988$0.00002988

+177.43%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7066
$13.7066$13.7066

+124.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0936
$0.0936$0.0936

+87.20%