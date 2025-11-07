Harga Nifty League Hari Ini

Harga live Nifty League (NFTL) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NFTL ke USD saat ini adalah -- per NFTL.

Nifty League saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 157,079, dengan suplai yang beredar 1.00B NFTL. Selama 24 jam terakhir, NFTL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.072468, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NFTL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.94% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nifty League (NFTL)

Kapitalisasi Pasar $ 157.08K$ 157.08K $ 157.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 157.08K$ 157.08K $ 157.08K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nifty League saat ini adalah $ 157.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NFTL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 157.08K.