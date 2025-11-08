Harga NIKITA by Virtuals Hari Ini

Harga live NIKITA by Virtuals (NIKITA) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NIKITA ke USD saat ini adalah -- per NIKITA.

NIKITA by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,678, dengan suplai yang beredar 997.29M NIKITA. Selama 24 jam terakhir, NIKITA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00803046, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NIKITA bergerak -3.58% dalam satu jam terakhir dan -14.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NIKITA by Virtuals (NIKITA)

Kapitalisasi Pasar $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Suplai Peredaran 997.29M 997.29M 997.29M Total Suplai 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

Kapitalisasi Pasar NIKITA by Virtuals saat ini adalah $ 52.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NIKITA adalah 997.29M, dan total suplainya sebesar 997293477.1918895. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.68K.