Harga Ninja Protocol Hari Ini

Harga live Ninja Protocol (NINJA) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NINJA ke USD saat ini adalah -- per NINJA.

Ninja Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,980.65, dengan suplai yang beredar 20.00M NINJA. Selama 24 jam terakhir, NINJA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.88, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NINJA bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -12.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ninja Protocol (NINJA)

Kapitalisasi Pasar $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Suplai Peredaran 20.00M 20.00M 20.00M Total Suplai 19,996,500.19 19,996,500.19 19,996,500.19

Kapitalisasi Pasar Ninja Protocol saat ini adalah $ 19.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NINJA adalah 20.00M, dan total suplainya sebesar 19996500.19. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.98K.