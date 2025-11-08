Harga Ninjas in Pyjamas Hari Ini

Harga live Ninjas in Pyjamas (DOJO) hari ini adalah $ 0.123736, dengan perubahan 5.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOJO ke USD saat ini adalah $ 0.123736 per DOJO.

Ninjas in Pyjamas saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,838, dengan suplai yang beredar 549.14K DOJO. Selama 24 jam terakhir, DOJO diperdagangkan antara $ 0.116229 (low) dan $ 0.123659 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.56, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.116229.

Dalam kinerja jangka pendek, DOJO bergerak +1.88% dalam satu jam terakhir dan -28.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Kapitalisasi Pasar $ 67.84K$ 67.84K $ 67.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 617.67K$ 617.67K $ 617.67K Suplai Peredaran 549.14K 549.14K 549.14K Total Suplai 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

