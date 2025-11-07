BursaDEX+
Harga live Nirvana ANA hari ini adalah 4.17 USD. Lacak informasi harga aktual ANA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANA dengan mudah di MEXC sekarang.

Informasi Harga Nirvana ANA (ANA) (USD)

Harga aktual Nirvana ANA (ANA) adalah $4.17. Selama 24 jam terakhir, ANA diperdagangkan antara low $ 4.16 dan high $ 4.17, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANA adalah $ 5.22, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 3.9.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANA telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.71% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Nirvana ANA saat ini adalah $ 32.24M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANA adalah 7.73M, dan total suplainya sebesar 7727043.531046. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.24M.

Riwayat Harga Nirvana ANA (ANA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nirvana ANA ke USD adalah $ -0.000700869781392.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nirvana ANA ke USD adalah $ -0.2118789510.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nirvana ANA ke USD adalah $ -0.8373435060.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nirvana ANA ke USD adalah $ -0.1975673127837245.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000700869781392-0.01%
30 Days$ -0.2118789510-5.08%
60 Hari$ -0.8373435060-20.08%
90 Hari$ -0.1975673127837245-4.52%

Apa yang dimaksud dengan Nirvana ANA (ANA)

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Nirvana ANA (ANA)

Berapa nilai Nirvana ANA (ANA) hari ini?
Harga live ANA dalam USD adalah 4.17 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANA ke USD saat ini?
Harga ANA ke USD saat ini adalah $ 4.17. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nirvana ANA?
Kapitalisasi pasar ANA adalah $ 32.24M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANA?
Suplai beredar ANA adalah 7.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANA?
ANA mencapai harga ATH sebesar 5.22 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANA?
ANA mencapai harga ATL 3.9 USD.
Berapa volume perdagangan ANA?
Volume perdagangan 24 jam live ANA adalah -- USD.
Akankah harga ANA naik lebih tinggi tahun ini?
ANA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Nirvana ANA (ANA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

