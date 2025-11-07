Harga NIYOKO by Virtuals Hari Ini

Harga live NIYOKO by Virtuals (NYKO) hari ini adalah --, dengan perubahan 23.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NYKO ke USD saat ini adalah -- per NYKO.

NIYOKO by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 112,091, dengan suplai yang beredar 849.98M NYKO. Selama 24 jam terakhir, NYKO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0025025, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NYKO bergerak +3.16% dalam satu jam terakhir dan +12.43% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NIYOKO by Virtuals (NYKO)

Kapitalisasi Pasar $ 112.09K$ 112.09K $ 112.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.88K$ 131.88K $ 131.88K Suplai Peredaran 849.98M 849.98M 849.98M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar NIYOKO by Virtuals saat ini adalah $ 112.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NYKO adalah 849.98M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.88K.