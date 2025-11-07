Harga NobleBlocks Hari Ini

Harga live NobleBlocks (NOBL) hari ini adalah $ 0.00012758, dengan perubahan 30.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOBL ke USD saat ini adalah $ 0.00012758 per NOBL.

NobleBlocks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 76,424, dengan suplai yang beredar 599.91M NOBL. Selama 24 jam terakhir, NOBL diperdagangkan antara $ 0.00011511 (low) dan $ 0.00018837 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0209203, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009957.

Dalam kinerja jangka pendek, NOBL bergerak +1.09% dalam satu jam terakhir dan -42.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NobleBlocks (NOBL)

Kapitalisasi Pasar $ 76.42K$ 76.42K $ 76.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 127.39K$ 127.39K $ 127.39K Suplai Peredaran 599.91M 599.91M 599.91M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

