Harga NOKKI Hari Ini

Harga live NOKKI (NOKKI) hari ini adalah $ 0.0000078, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOKKI ke USD saat ini adalah $ 0.0000078 per NOKKI.

NOKKI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,791.9, dengan suplai yang beredar 999.28M NOKKI. Selama 24 jam terakhir, NOKKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0027141, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000078.

Dalam kinerja jangka pendek, NOKKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar NOKKI (NOKKI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.79K$ 7.79K $ 7.79K Suplai Peredaran 999.28M 999.28M 999.28M Total Suplai 999,279,658.07715 999,279,658.07715 999,279,658.07715

