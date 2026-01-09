BursaDEX+
Harga live Nomu hari ini adalah 0.00605986 USD. Kapitalisasi pasar NOMU adalah 3,817,686 USD. Lacak informasi harga aktual NOMU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang NOMU

Info Harga NOMU

Penjelasan NOMU

Whitepaper NOMU

Situs Web Resmi NOMU

Tokenomi NOMU

Prakiraan Harga NOMU

Logo Nomu

Harga Nomu (NOMU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NOMU ke USD:

$0.00605982
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Nomu (NOMU)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-09 12:05:38 (UTC+8)

Harga Nomu Hari Ini

Harga live Nomu (NOMU) hari ini adalah $ 0.00605986, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOMU ke USD saat ini adalah $ 0.00605986 per NOMU.

Nomu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,817,686, dengan suplai yang beredar 630.00M NOMU. Selama 24 jam terakhir, NOMU diperdagangkan antara $ 0.00588895 (low) dan $ 0.00610573 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00881366, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00584988.

Dalam kinerja jangka pendek, NOMU bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -11.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nomu (NOMU)

$ 3.82M
--
$ 6.06M
630.00M
999,999,533.722367
Kapitalisasi Pasar Nomu saat ini adalah $ 3.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOMU adalah 630.00M, dan total suplainya sebesar 999999533.722367. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.06M.

Riwayat Harga Nomu USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00588895
Low 24 Jam
$ 0.00610573
High 24 Jam

$ 0.00588895
$ 0.00610573
$ 0.00881366
$ 0.00584988
+1.04%

+0.04%

-11.11%

-11.11%

Riwayat Harga Nomu (NOMU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Nomu ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Nomu ke USD adalah $ -0.0011783803.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Nomu ke USD adalah $ -0.0018288512.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Nomu ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.04%
30 Days$ -0.0011783803-19.44%
60 Hari$ -0.0018288512-30.17%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Nomu

Prediksi Harga Nomu (NOMU) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NOMU pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Nomu (NOMU) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Nomu berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Nomu yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NOMU pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Nomu.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Nomu (NOMU)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Nomu

Berapa harga saat ini dari Nomu?

Diperdagangkan pada Rp101.87933710957200000, Nomu telah menunjukkan pergerakan harga sebesar 0.04% selama 24 jam terakhir.

Bagaimana suplai token memengaruhi valuasi NOMU?

Suplai memainkan peran penting: dengan 629999533.722367 token yang beredar, kelangkaan atau inflasi dapat secara signifikan memengaruhi perilaku harga dalam jangka panjang.

Berapa kapitalisasi pasar dari Nomu?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp64183548625.297200000, menempati peringkat #2409 secara global dan mengindikasikan skala adopsi jaringan.

Bagaimana aktivitas perdagangan 24 jam terakhir?

NOMU mencatat volume perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan likuiditas dan aktivitas pengguna saat ini.

Apa rentang harga 24 jam terakhir?

Harganya bergerak antara Rp99.00597080979000000 dan Rp102.65051089794600000, membantu investor mengevaluasi momentum jangka pendek.

Bagaimana posisi Nomu dalam kategori NFT,Solana Ecosystem,E-commerce,NFT Launchpad?

Sebagai token NFT,Solana Ecosystem,E-commerce,NFT Launchpad, NOMU bersaing dengan aset serupa berdasarkan utilitas, suplai, adopsi, dan tren kinerja.

Tren ekonomi token jangka panjang apa yang penting?

Emit, pembakaran, jadwal pembukaan, dan hadiah staking—yang sering kali terkait dengan ekonomi --—dapat memengaruhi suplai masa depan dan kepercayaan pasar.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nomu

Perkembangan Industri Penting Nomu (NOMU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
01-07 07:35:32Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
01-06 21:10:15Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
01-06 14:41:58Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
01-06 14:28:48Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.