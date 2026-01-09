Harga Nomu Hari Ini

Harga live Nomu (NOMU) hari ini adalah $ 0.00605986, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOMU ke USD saat ini adalah $ 0.00605986 per NOMU.

Nomu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,817,686, dengan suplai yang beredar 630.00M NOMU. Selama 24 jam terakhir, NOMU diperdagangkan antara $ 0.00588895 (low) dan $ 0.00610573 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00881366, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00584988.

Dalam kinerja jangka pendek, NOMU bergerak +1.04% dalam satu jam terakhir dan -11.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nomu (NOMU)

Kapitalisasi Pasar $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.06M$ 6.06M $ 6.06M Suplai Peredaran 630.00M 630.00M 630.00M Total Suplai 999,999,533.722367 999,999,533.722367 999,999,533.722367

Kapitalisasi Pasar Nomu saat ini adalah $ 3.82M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOMU adalah 630.00M, dan total suplainya sebesar 999999533.722367. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.06M.