Harga Nonja Hari Ini

Harga live Nonja (NONJA) hari ini adalah $ 0.00013071, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NONJA ke USD saat ini adalah $ 0.00013071 per NONJA.

Nonja saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 130,713, dengan suplai yang beredar 1.00B NONJA. Selama 24 jam terakhir, NONJA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00224151, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00012822.

Dalam kinerja jangka pendek, NONJA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Nonja (NONJA)

Kapitalisasi Pasar $ 130.71K$ 130.71K $ 130.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 130.71K$ 130.71K $ 130.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Nonja saat ini adalah $ 130.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NONJA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 130.71K.