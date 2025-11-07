Harga Noooomeme Hari Ini

Harga live Noooomeme (NOOOO) hari ini adalah $ 0.0001107, dengan perubahan 1.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOOOO ke USD saat ini adalah $ 0.0001107 per NOOOO.

Noooomeme saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,455, dengan suplai yang beredar 997.77M NOOOO. Selama 24 jam terakhir, NOOOO diperdagangkan antara $ 0.00011028 (low) dan $ 0.00011563 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00755141, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011028.

Dalam kinerja jangka pendek, NOOOO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -55.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Noooomeme (NOOOO)

Kapitalisasi Pasar $ 110.46K$ 110.46K $ 110.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 110.46K$ 110.46K $ 110.46K Suplai Peredaran 997.77M 997.77M 997.77M Total Suplai 997,770,331.813604 997,770,331.813604 997,770,331.813604

Kapitalisasi Pasar Noooomeme saat ini adalah $ 110.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NOOOO adalah 997.77M, dan total suplainya sebesar 997770331.813604. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 110.46K.